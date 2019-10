Japó Felip VI es reuneix amb el primer ministre

El primer ministre del Japó, Shinzo Abe, va destacar davant el rei d'Espanya, Felip VI, la defensa de la llibertat, la democràcia, l'Estat de Dret i l'imperi de la llei que comparteixen els seus dos països. El cap de l'Estat es va reunir amb Abe al Palau de Akasaka de Tòquio amb motiu de la visita que realitzen els reis d'Espanya per assistir als actes organitzats per l'entronització de l'emperador Naruhito. Tot just una hora després d'arribar a la capital japonesa, el monarca va mantenir aquesta trobada amb el primer ministre nipó.