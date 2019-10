Trudeau guanya les eleccions al Canadà però perd la majoria absoluta

El Partit Liberal de l'actual primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, va guanyar les eleccions legislatives de dilluns, encara que amb una important pèrdua d'escons que el porta a perdre la majoria absoluta a la Cambra dels Comuns i a haver de dependre d'altres formacions per poder formar govern en minoria. Els liberals de Trudeu es van imposar en els comicis amb 157 escons, 27 menys que a les anteriors eleccions, seguits pel Partit Conservador, que va obtenir 121 parlamentaris, el Bloc Quebequès, que en va sumar 32, el Nou Partit Democràtic, que va aconseguir 24 representants, i els Verds, que es van quedar amb tres diputats a la cambra baixa del Parlament canadenc.

Malgrat la seva victòria en escons, el partit de Trudeau va patir un important retrocés i va perdre en el vot popular, sumant 5,9 milions de vots, el que suposa un 33,1 per cent del total, davant dels 6,1 milions de vots que van correspondre als conservadors, xifra que suposa un 34,4 per cent dels sufragis.

El sistema electoral vigent al Canadà va beneficiar al Partit Liberal, que, tot i perdre en el vot popular, va aconseguir el 46,4 per cent dels escons de la Cambra de Representants, mentre que el Partit Conservador es va quedar amb el 35,8 per cent dels parlamentaris. Les formacions que més escons han perdut en aquestes eleccions legislatives són els liberals encapçalats per Trudeau, que baixen 27 escons, i el Nou Partit Democràtic, que s'ha deixat 18 parlamentaris.

Els conservadors, amb una pujada de 23 diputats, i el Bloc Quebequès, amb 22 escons més, són les dues forces que més pugen en representació parlamentària després de la cita amb les urnes de dilluns. La pujada del sobiranista Bloc Quebequès és especialment significativa en passar de deu a 32 escons al Parlament d'Ottawa. Els liberals liderats per Trudeau han aconseguit mantenir posicions en territoris clau per poder mantenir-se al capdavant del Govern.