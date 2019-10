Els 39 morts trobats en un camió al Regne Unit eren tots de nacionalitat xinesa

Els 39 morts trobats aquest dimecres a l'interior d'un camió frigorífic a Essex, al sud d'Anglaterra, eren tots de nacionalitat xinesa, segons informa aquest dijous la cadena de televisió ITV News.

, que es troba detingut i al qual la cadena de televisió identifica com Mo Robinson, de 25 anys. El camioner està sent interrogat per la Policia d'Essex per presumpte homhomicidi.

Mentrestant, els forenses ja estan treballant en la identificació dels 39 morts, tots ells majors d'edat excepte un adolescent. El camió i el remolc han estat traslladats ja a un lloc segur des del parc industrial a Grays on van ser trobades les víctimes.

Els serveis d'emergència van respondre a un avís a la matinada de dimecres a la localitat de Grays i, en obrir el camió, van trobar els cossos. Els investigadors van apuntar inicialment que el vehicle havia entrat a través de Gal·les, però posteriorment van determinar que el tràiler va arribar al port anglès de Purfleet des Zeebrugge (Bèlgica), mentre que el camió ho va fer des d'Irlanda del Nord.

La Fiscalia de Bèlgica ha informat que ha obert una investigació en relació amb el cas que se centrarà "en els organitzadors i totes les altres parts implicades en aquest transport".

"Els resultats preliminars de la investigació mostren que el container en qüestió va arribar a Zeebrugge a les 14.49 hores del 22 d'octubre i va abandonar el port aquesta tarda per arribar a Purfleet el 23 d'octubre a 1.00", ha assenyalat en el seu comunicat.

"No està clar quan les víctimes van ser introduïdes en el contenidor i si això va ocórrer a Bèlgica", ha subratllat la Fiscalia belga, que s'ha compromès a treballar en "estreta col·laboració" amb la Policia i les autoritats judicials britàniques.