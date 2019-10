Comença el procés d'exhumació de Franco

El procés d'exhumació de Francisco Franco ja ha començat a la basílica del Valle de los Caídos. Un dels helicòpters ha aterrat a les 11 del matí al costat de l'esplanada del Valle. El net del dictador Francis Franco ha entrat a la basílica amb una bandera preconstitucional doblegada a la mà.

Fonts de Moncloa avisen que la família no pot exhibir cap bandera, i si ho fes els símbols serien retirats. Tampoc hi ha permís per col·locar símbols que exaltin la dictadura fora de la basílica, i si això passés les autoritats podrien obrir el corresponent expedient sancionador. Fora del Valle de los Caídos hi ha una petita concentració de defensors del franquisme. També hi ha un centenar de manifestants a uns 400 metres del cementiri de Mingorrubio.

43 anys després de la seva mort

Les restes de Francisco Franco seran avui exhumades del Valle de los Caídos 43 anys després de morir tot i la inacabable oposició de la seva família, que ha vist desestimats tots els seus recursos des que el Govern del PSOE va decidir tirar endavant una eterna promesa (electoral, per la proximitat dels comicis) que semblava que mai es compliria. El cadàver del dictador serà traslladat en una acció prevista al mil·límetre fins al cementiri del Pardo-Mingorrubio, on el Govern va prohibir que tingui lloc cap tipus de concentració.

Així, la Delegació del Govern a Madrid va prohibir la concentració convocada per la Fundació Francisco Franco al cementiri de Mingorrubio, coincidint amb la reinhumació de les restes del dictador, en entendre que podrien produir-se «greus problemes d'ordre públic». Després de conèixer aquesta prohibició, la Fundació va informar que desconvoca la crida a la concentració, tot i que va presentar un recurs contra aquesta decisió davant el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, al·legant que es tractava d'una concentració per pregar.

A la resolució de la Delegació del Govern es fa referència a un informe de la Policia Nacional emès dilluns que desaconsella la celebració de la concentració, el lema de la qual és «Preguem per l'ànima de D.Francisco Franco Bahamonde», i s'indica que «res impedeix» que se celebri en un altre lloc. Segons l'informe, el precedent immediat de disturbis el cap de setmana a Madrid «sorgits en una concentració de similar ideologia», la possibilitat que es reuneixin al lloc grups «antagònics» buscant un «enfrontament directe», així com la possibilitat que s'obstaculitzi el pas de la comitiva fúnebre, desaconsellen la concentració.

Paral·lelament, el Suprem va tornar a rebutjar una altra petició de Vox per frenar a l'últim moment l'execució de la sentència de l'alt tribunal que autoritza el Govern a traslladar les restes del dictador. En concret, la Sala Tercera va rebutjar la suspensió cautelar de l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) que va rebutjar paralitzar l'acord del Govern que fixava el 25 d'octubre com a data límit per a l'exhumació.

Vox va demanar a l'autoritat dels processos electorals que suspengués l'acord del Govern en argumentar, segons va dir el seu líder, Santiago Abascal, que «la llei electoral està sent incomplida, ja que impedeix que el Govern, des que són convocades les eleccions, es dediqui a la inauguració d'obres o faci propaganda de les seves promeses polítiques amb els diners públics».

Per part seva, el prior de l'Abadia del Valle de los Caídos va avisar el Papa, l'abat de Solesmes, la Conferència Episcopal Espanyola, el president de la qual és Ricardo Blázquez, i l'arquebisbe de Madrid, Carlos Osoro, que no s'està respectant la inviolabilitat de la abadia de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, com a lloc sagrat, durant els preparatius per l'exhumació de Franco. De forma paral·lela, va presentar una denúncia davant el jutge per l'«accés no consentit» dels efectius de la Guàrdia Civil al temple.

Amenaces als operaris

Mentrestant, els germans Juan Carlos i Lorenzo Verdugo Jiménez, propietaris de la petita empresa que s'encarregarà d'aixecar la llosa de Franco per a l'exhumació de les seves restes, van denunciar públicament la campanya d'«insults, falses acusacions i amenaces» que estan patint. Els germans van mostrar la seva estranyesa pel «protagonisme» que els mitjans de comunicació han donat a «uns modestos treballadors» que es limiten a realitzar la tasca que se'ls encomana.