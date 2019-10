El Govern andalús cedirà a la Policia dades dels immigrants irregulars

A canvi del seu suport als pressupostos de 2020, Vox ha aconseguit una de les seves reivindicacions des que va arribar al Parlament andalús el passat desembre, que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil puguin accedir a les dades que posseeix la Junta d'Andalusia sobre immigrants en situació irregular a la comunitat, dades que poden permetre la seva identificació i localització per a la seva expulsió del territori de l'Estat.

El portaveu parlamentari de Vox, Alejandro Hernández, el conseller d'Hisenda, el popular Juan Bravo, i el d'Economia, Rogelio Velasco, per part de Ciutadans, van subscriure l'acord definitiu entre els tres partits que garanteix l'aprovació dels pressupostos de 2020 dissenyats per l'executiu que presideix Juanma Moreno Bonilla. El pacte assolit s'estructura en 35 punts en els quals es preveu des del foment de la caça a les escoles a la promoció de la tauromàquia, passant per beneficis per a les famílies nombroses o més atenció a la violència «intrafamiliar».

Entre tots aquests punts, el 27 recull el compromís del govern andalús format pel PP i per Ciutadans de negociar i arribar a un acord amb el Ministeri d'Interior que derivi en la creació d'un «òrgan de coordinació» dependent de la Secretaria General d'Interior de la Conselleria de Presidència en el si del qual es té en compte la «coordinació i gestió conjunta» de la informació que tingui l'Administració autonòmica en els seus arxius «per lluitar contra les màfies que trafiquen amb persones».