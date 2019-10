Sánchez: "Es posa punt final a un 'greuge' moral"

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dijous des de La Moncloa que l'exhumació de les restes de Franco posa punt final a un "greuge moral" i a una "anomalia" de la democràcia espanyola. Segon el president espanyol, "avui Espanya compleix amb ella mateixa" i fa "un pas més en la reconciliació". En tot cas Sánchez ha recordat que encara queda per reparar la memòria de milers de víctimes del franquisme sense identificar, així com els que van morir lluitant contra el feixisme a la II Guerra Mundial i els que van ser assassinats en camps d'extermini nazis. "És una infàmia que haurà de ser reparada", ha dit.

Pocs minuts després que el fèretre del dictador fos dipositat al cementiri de Mingorrubio, Sánchez ha comparegut a La Moncloa per fer una declaració institucional sense preguntes. Segons Sánchez, la inhumació ha culminat "un llarg procés" per "posar fi a una anomalia" que és "l'exaltació d'un dictador" en un mausoleu construït per a dictadura i per enaltir la dictadura.

Ha recordat que els tres poders, el legislatiu, l'executiu i el judicial han fet un procés "amb les màximes garanties": "Així funciona un estat democràtic social i de dret com el d'Espanya", ha dit. Un cop exhumat Franco, segons Sánchez, "avui Espanya compleix amb ella mateixa: amb aquesta decisió es posa punt final a una afronta moral com és l'enaltiment d'un dictador en un espai públic".A més, ha dit, "es fa un pas més en la reconciliació que només pot descansar en la democràcia i la llibertat que compartim" i la democràcia espanyola "es prestigia als nostres ulls i als del Món".



Justifica el moment de l'exhumació

Sánchez també ha volgut rebatre les crítiques de l'oposició que consideren que el president espanyol ha actuat a pocs dies de l'inici de la campanya per pur electoralisme. "Hi caben totes les opinions sobre el moment de dur a terme aquesta acció, però el govern d'Espanya va dir que ho faria al mateix moment en què fos possible, i aquest és el moment en què ho ha fet: ni un dia abans ni un dia després".



Recorda les víctimes no identificades

Sánchez ha recordat també que al Valle hi ha 34.000 víctimes de la Guerra Civil, moltes sense identificar o després que els seus cossos fossin traslladats sense consentiment o en desconeixement del seus familiars. "És una infàmia que més tard o d'hora haurà de ser reparada", ha dit. També ha recordat que l'Estat "té un deute" amb aquestes famílies, "i també amb els que van lluitar a la II Guerra Mundial, i els que es van haver d'exiliar, i als que va abandonar en camps d'exterminis mentre el seu govern els considerava apàtrides". "L'Espanya actual és fruit del perdó, però no ho potser de l'oblit", ha dit."



L'Espanya actual és el més oposat al Franquisme

"El president espanyol en funcions ha afirmat que l'Espanya actual "és el país més oposat al que va representar el règim franquista", i "on hi havia repressió i dictadura avui hi ha llibertat i democràcia, on hi havia uniformitat hi ha diversitat cultura i territorial, on hi havia aïllament avui hi ha Europa, i on hi havia masclisme avui hi ha tolerància".



El Valle "serà un lloc diferent"

Després de l'exhumació, segons Sánchez, "quan el Valle torni a obrir les portes els qui hi accedeixin trobaran un lloc diferent" perquè "des d'avui els qui hi ha són només víctimes" i a partir d'ara el Valle "simbolitzarà quelcom molt diferent, el record d'un dolor que no s'ha de repetir i un homenatge a totes les víctimes de l'odi".