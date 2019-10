Macron proposa com a comissari l'exministre d'Economia Thierry Breton

El president francès, Emmanuel Macron, va proposar com a comissari europeu l'exministre d'Economia i president d'Atos, Thierry Breton, després que el Parlament Europeu rebutgés la seva primera opció, l'exministra de Defensa Sylvie Goulard. L'elecció de Breton va ser «discutida i acordada» amb la futura presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, segons fonts de l'Elisi, que van destacar la competència de l'exministre en la cartera que França espera que ocupi, la d'Indústria i Mercat Interior, ja que va ser per a la que es va designar Goulard. Breton és president d'Atos, la multinacional tecnològica francesa, des de 2009 i anteriorment va ser president de Thomson i de France Télécom.

Von der Leyen va assenyalar que convidarà «el més aviat possible» el candidat francès per poder mantenir amb ell «l'entrevista oficial i aprofundir sobre el que espero». La futura presidenta de la Comissió Europea va afegir que això inclou «un enfocament modern del que és el mercat únic».

Fonts de l'equip de Von der Leyen van confirmar que la presidenta de la Comissió ja ha convidat el candidat francès per a una trobada en els propers dies.

Per altra banda, el diari Le Figaro va informar que Breton no era la primera opció de Macron per ocupar la vacant de Goulard, sinó l'actual negociador en cap de la UE per al Brexit, Michel Barnier, però se li va demanar que renunciés a la seva pertinença al Partit Popular Europeu, quelcom que va rebutjar.