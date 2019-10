Les restes d'uns 200 gironins continuen al Valle de los Caídos

Al Valle de los Caídos hi van sertraslladades l'any 1959 les restes de més de 33.000 víctimes de la Guerra Civil espanyola, dels quals 200 eren gironins que havien mort i havien estat enterrades durant la Guerra Civil en diferents localitats gironines.

El reportatge d'Alfons Petit, publicat el 9 juny passat al Dominical de Diari de Girona, explica que entre aquestes persones n'hi ha concretament 192 procedents de les comarques gironines, segons dades facilitades pel Ministeri de Justícia. D'aquestes, n'hi ha onze d'identificades, dues més de les quals només se'n saben les inicials, i 178 de les quals l'única dada disponible és la localitat des de la qual van ser traslladade. Dels que van ser identificats hi ha Joaquín Iglesias Pérez (Figueres), Emiliano del Val Vázquez (Figueres), Fernando Peinador Martín (Figueres), Moisés Hernández Herrero (Girona), Francisco Aranda Rivero (Girona), Andreu Salgado Comas (Girona), Victoriano Jesús Vélez (Sant Feliu de Guíxols), Josep Estebanell Ventura (Tortellà), Ferran Ribas Brunet (Vilademuls), Vicente Rodríguez Rodríguez (Castellfollit de la Roca) i José Carbonell Saura (Castellfollit de la Roca), tots ells de diferents llocs de la demarcació. També hi ha les restes de dues persones procedents de Lloret de Mar i identificades únicament amb inicials: J B. i J. S. I finalment hi ha les restes de 178 persones no identificades.

Les restes van ser transportades al Valle de los Caídos en unes «urnes-columbaris» que es van construir a cada província seguint les precises instruccions arribades des de Madrid. D'aquestes n'hi havia d'individuals i de col·lectives, aquestes darreres per als casos d'enterraments de diverses persones les restes de les quals no havien pogut ser distingides i separades.

A Girona, de la construcció de les «urnes-columbaris» (segons la denominació de les autoritats franquistes) se'n va encarregar la «Funeraria de Juan Poch», que el 3 d'abril del 1959 facturava per un total de 12.708 pessetes la feina que havia efectuat: 22 «cajas para restos individuales» a 136 pessetes cadascuna, sumaven 2.992 pessetes; 17 «cajas para restos colectivos» a 496 pessetes, feien 8.432 pessetes.