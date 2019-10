Troben a casa seva una dona que portava 15 anys morta

Policia Nacional i Bombers de l'Ajuntament de Madrid van trobar el cadàver d'una dona gran en avançat estat de descomposició a l'interior del seu habitatge. Segons les primers investigacions la senyora portaria morta aproximadament 15 anys.

La troballa es va produir a les 17.32 hores de dimarts passat al número 51 del carrer José Hierro quan es va localitzar el cadàver d'aquesta dona al bany. Es va determinar que l'edat registrada era de 93 anys en el moment de la mort.

Segons ha avançat 'El Mundo', la dona hauria mort amb 78 anys i, en conseqüència, portaria entre 14 i 16 anys morta. La senyora vivia sola després de la mort del seu marit i no tenia descendència. També apunta que el cadàver estava momificat per la humitat del bany.

Va ser la família i alguns veïns els que van avisar la Policia davant la falta de notícies de l'anciana, tot i que alguns residents de l'immoble també van reportar anteriorment queixes per la forta olor que desprenia l'habitatge.

En aquest sentit, fonts d'Emergències Madrid han confirmat a Europa Press que bombers del Consistori i efectius del Samur Protecció Civil van acudir a l'habitatge i van confirmar la mort de la dona, atès que estava en avançat estat de descomposició.

De la seva banda, fonts policials han confirmat a Europa Press que la dona va morir per causes naturals i, per tant, no s'ha obert cap investigació al respecte.

Els agents van acudir a l'habitatge després de rebre la trucada d'una neboda que va requerir la presència policial davant les sospites que pogués haver mort a casa seva.