Argentina tanca la campanya electoral amb Fernández com a favorit

Els argentins voten demà a les eleccions presidencials obligatòries. D'entre els sis candidats, totes les mirades estan posades en el president Maurici Macri i el peronista Alberto Fernández, que parteix com a favorit.

El resultat que obtinguin les dues fórmules amb més intenció de vot a les primàries és clau per entendre com reaccionaran els inversors el dia després, amb el focus posat en el mercat canviari.

Les reserves del banc central van caure més de 7.000 milions de dòlars estatunidencs des que es van imposar els controls canviaris l'1 de setembre.



«Quant?»

«Quant?». Així saludaven els caixers dels bancs als clients en una finestreta ahir al matí al centre de Buenos Aires. En l'últim dia en què els argentins van poder retirar dipòsits en dòlars o comprar dòlars amb els seus pesos devaluats, les línies eren visibles fora de diverses sucursals i els interiors es van omplir ràpidament un cop es van obrir les portes.

Una institució, conscient de la llarga espera, fins i tot va oferir medialunas, suc i Coca-Cola per als clients.

No importa si el vot és pel president, Mauricio Macri, o el favorit, Alberto Fernández. Tots tenen una cosa clara: els propers mesos seran volàtils, fins i tot per als estàndards d'Argentina, i en lloc d'arriscar-se que els seus diners quedin atrapats o convertits en pesos, és millor mantenir-los en un lloc segur a casa abans de la votació de demà. Tot i que Macri va imposar controls de capital a principis de setembre per aturar una caiguda en la moneda, els estalviadors encara poden comprar 10.000 dòlars al mes.