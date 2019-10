Concentracions d'un centenar de persones a Brussel·les, Londres i Glasgow per rebutjar la sentència

Un centenar de persones s'han concentrat aquest dissabte a la tarda a Molenbeek, a la regió de Brussel·les, per rebutjar la sentència de l'1-O i denunciar "la brutal repressió de l'estat espanyol" contra Catalunya. En paral·lel, desenes de persones s'han manifestat a Londres i Glasgow aquest matí per reclamar la independència de Catalunya i l'alliberament dels presos. Les concentracions convocades per l'ANC a Europa s'han fet per sumar-se a la manifestació de Barcelona d'aquest dissabte contra la condemna del Suprem als líders independentistes.

En el cas de Brussel·les, la protesta també ha coincidit amb la celebració del festival Tingladu de solidaritat amb el raper Valtònyc.

Los Chikos del Maíz, Fermin Muguruza & Chalart58 & Matah, Alidé Sans, Adala i el mateix Valtònyc formen el cartell de l'edició especial d'aquest dissabte a la sala LaVallé.