Dos detinguts vinculats als 39 morts del camió d'Essex

Les forces de seguretat de Regne Unit van detenir, ahir, dues persones més per la seva presumpta relació amb els 39 cadàvers localitzats el dimecres a l'interior d'un camió en el comtat de Essex, pels quals ja va ser detingut el conductor del vehicle, un nord-irlandès de 25 anys.

En el marc de les recerques obertes per aquest cas, la policia va efectuar una operació en el comtat de Cheshire i va detenir un home i una dona, tots dos de 38 anys. Estan acusats de conspiració per al tràfic de persones i 39 càrrecs d'homicidi, segons un comunicat de la policia d'Essex.

Pendent que conclogui el procés d'identificació dels cossos, les autoritats britàniques ja han apuntat que es tracta de ciutadans xinesos. El dijous va començar el trasllat dels cadàvers fins al dipòsit de cadàvers de l'hospital Broomfield de Chelmsford, on ahir es van començar a practicar les autòpsies. La policia d'Essex inisistia que serà un procés «llarg», seguit molt de prop des de la Xina. L'Ambaixada xinesa a Londres, que ha enviat un equip a Essex per reunir-se amb les forces locals, ha evitat donar per confirmades les nacionalitats dels morts. La portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès, Hua Chunying, confia que les autoritats britàniques puguin «confirmar i verificar al més aviat possible la identitat de les víctimes, esbrinar què va passar i castigar els criminals involucrats», informa Reuters.

D'altra banda, les autoritats de Polònia van descobrir a prop de la frontera amb Lituània 10 migrants vietnamites ocults entre la càrrega d'un camió i van detenir el conductor, un ciutadà polonès de 44 anys que s'enfronta a una pena de fins a vuit anys de presó per tràfic de persones. Els migrants, nou homes i una dona, no duien documents quan van ser interceptats a Budzisko, prop de la frontera, durant una patrulla rutinària de trànsit. Ahir van ser retornats a Lituània.