Els Franco van gravar el sepeli a Mingorrubio

Els familiars de Francisco Franco van denunciar que els policies els havien «intentat registrar» en el Cementiri de Mingorrubio perquè sospitaven que un d'ells podia haver gravat almenys part de la cerimònia de reinhumació del dictador. Doncs bé, ahir, el digital Vozpópuli i el programa Espejo Público d'Antena 3 publicaven un extracte de la gravació, en la qual es pot veure el final de la cerimònia i el forcejament posterior entre policies i familiars, recollia l'edició digital d' El Periódico.

«Això és una dictadura!», diu un dels familiars; i un altre afegeix: «Ja està bé home, una miqueta de dignitat, després del que han fet». Pot sentir-se també com una de les dones de la família Franco exclama: «Però deixi'ns sortir si us plau!». «Quina vergonya!», afegeix un altre familiar del dictador mentre s'observa un petit forcejament amb els responsables de seguretat. Al Valle de los Caídos, la família havia provat d'introduir una bandera franquista a l'interior de la basílica, però els agents de l'autoritat ho van impedir. «Va haver-hi una acurada preparació. (...) No ens sentim en absolut creditors de cap mena de queixa», va manifestar la ministra portaveu del Govern en funcions, Isabel Celaá en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres de cada divendres.



Set milions i mig d'espectadors

L'audiència mitjana de les televisions que dijous van retransmetre el sepeli es va enfilar fins als 7.107.000 espectadors, la qual cosa suposa un increment del 4,8 per cent en relació amb el dijous de la setmana passada (6.776.000 espectadors), i del 3,6 per cent si es compara amb el mateix dia de 2018 (6.858.000 espectadors).

De la seva banda, els descendents de José Antonio Primo de Rivera, enterrat als Caídos al costat de la tomba que ocupava Franco, no es pronunciaran sobre les restes del seu avantpassat fins que el Govern els faci una proposta, van informar fonts de la família. Fins ahir, des del Govern espanyol no s'havien posat en contacte amb el cosí de Rivera, assenyalen les mateixes fonts, que prefereixen no opinar ara sobre la futura ubicació de les restes del fundador de la Falange.