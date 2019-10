Sánchez: El «desig» de l'independentisme és «que la dreta governi»

Quan l'enrenou provocat per l'exhumació de les restes del dictador Francisco Franco Bahamonde encara ressonava –i de quina manera– el president en funcions i candidat del PSOE a les eleccions generals del 10 de novembre, Pedro Sánchez, s'asseia davant d'Antonio Farreras, l'home d' Al rojo vivo de La Sexta en un plató improvisat a La Moncloa. Amb la polèmica per la sortida del dictador del monument aixecat per honorar el bàndol colpista que va guanyar la guerra civil encara ben roent, Sánchez deixava anar els primers missatges d'una campanya que reserva un paper ben protagonista al drama català: Espanya, va dir, necessita «un govern fort», perquè «les amenaces» són «molt fortes». Dels arguments exposats pel president-candidat se'n desprèn –no cal una capacitat d'anàlisi sobrehumana per concloure-ho– que al capdamunt de la llista d'afronts que té la pell de brau a sobre la taula hi figura el «tsunami» independentista. Sánchez veu en els greus disturbis desencadenats la setmana passada a Barcelona i també a la resta de capitals catalanes –Girona, per exemple, es queda sense concerts de Fires a causa de la tensió insuflada a l'ambient per l'independentisme violent– una voluntat de «cronificar» la crisi; i intueix que els partits partidaris de la secessió desitgen «que la dreta torni a governar Espanya» per mantenir viu el conflicte polític; un govern a tres del PP, Vox i Cs –partit, aquest últim, que s'estavella contra les enquestes– els ho posaria en safata. Ara, també es pot donar la casuística que el socialista es vegi forçat a comptar amb l'aquiescència d'una part de l'independentisme polític per quedar-se quatre anys més a La Moncloa.



Casado i els «equilibrismes»

Ho advertia, precisament, Pablo Casado, que ahir proposava condecorar els policies nacionals, guàrdies civils i mossos d'esquadra que han contribuït al manteniment de l'ordre a Catalunya: «Això és el que hauria de fer el Govern de Sánchez en lloc de fer equilibrismes entre el PSC, Torra, Junqueras i la societat catalana, perquè tot indica que potser està intentant deixar la porta oberta per si ha de pactar amb ells».

El president de Vox, Santiago Abascal, anava a la seva i denigrava que allò «urgent» per al govern socialista sigui «desenterrar un mort després d'un descans de 44 anys», retransmetre-ho com un «xou televisiu» i oblidar que hi ha «cop d'estat viu» a Catalunya. Els ciutadans de Rivera, que també acusen Sánchez de fer el joc a l'independentisme i xiulen quan se'ls pregunta per l'exhumació de qui va ser el feixista en cap durant quaranta anys a Espanya –«s'hauria d'haver consensuat que el Valle de los Caídos seria un cementiri nacional», deia, dijous, el president del partit taronja–, tenen altra feina: quadres del partit s'han posat a fer trucades a afiliats i simpatitzants per «escoltar» idees i per convèncer-los que vagin a votar-lo el 10-N. L'Equip Taronja, expliquen, ha fet «milers de trucades»; Inés Arrimadas, candidata a Catalunya, i Begoña Villacís, vicealcaldessa de Madrid, entre d'altres, participen en aquest sistema de «participació i escolta».



Iglesias avisa d'una gran coalició

Així les coses, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, que ja ha tornat a llançar la proposta de fer un referèndum pactat a Catalunya –idea que diversos sectors de l'independentisme circumscriuen purament i simple en el context preelectoral– sospita que els socialistes, en el fons, el que busquen és un pacte amb el PP. Ho dedueix del posicionament que ha pres l'Executiu davant del conflicte català i alerta: «Això és el que ens juguem en campanya». Segons Iglesias, el pacte PSOE-PP obriria la porta a les «noves retallades» pressupostàries que Europa reclama.

Tornant a Franco, deia Sánchez que amb el desterrament del dictador del Valle «la democràcia ha saldat un deure; hem fet un pas de gegant, però encara queda molt per fer».