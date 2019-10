La UE aplaça la pròrroga del Brexit fins a conèixer el pla de Londres

El president francès, Emmanuel Macron, va bloquejar l'intent de la Unió Europea d'endarrerir el brexit durant tres mesos, la qual cosa augmenta la possibilitat que el Regne Unit no sàpiga si obtindrà una extensió fins a només unes hores abans de la seva sortida programada per al 31 d'octubre, fins i tot sense un acord.

En una reunió a Brussel·les ahir al matí, els diplomàtics dels 27 països restants de la UE van postergar la decisió sobre l'ajornament fins a saber el pla de Londres sobre si Johnson convoca o no eleccions. Si bé cap d'ells vol sentir que interfereix en la política interna del Regne Unit, França està en desacord amb els altres.

Macron vol atorgar un ajornament fins al 30 de novembre, o fins i tot abans, per pressionar la Cambra dels Comuns a donar suport a l'acord de Boris Johnson. Altres governs de la UE veuen això com un gran risc perquè podria conduir a un Brexit sense acord.



Possibles eleccions al desembre

El dijous, Johnson va dir que buscarà celebrar eleccions el 12 de desembre. Però per celebrar-la, necessita el suport de dos terços dels membres del Parlament, i el partit laborista opositor va afirmar que ho bloquejarà. Els diplomàtics es van donar temps fins dimarts per prendre una decisió. Si no ho fan, la UE podria convocar una cimera d'emergència de líders de la UE que deixaria el Regne Unit als llimbs durant el compte enrrere per a la seva sortida programada.

Per la seva banda, el primer ministre britànic, Boris Johnson, va insistir ahir en el fet que el Regne Unit hauria d'abandonar la UE en la data fixada, el 31 d'octubre, però va assegurar que ara tot «depèn» del que digui el bloc comunitari, que en principi accedeix a una nova pròrroga però discrepa pel que fa als terminis.

«Per descomptat el 31 d'octubre encara és possible. Lamentablement, depèn del que digui la UE», va afirmar Johnson, poc després que representants dels Vint-i-set concloguessin sense acord la reunió a Brussel·les per manca de consens al voltant del calendari.

«En aquest moment, depèn de la UE decidir si ens donen o no una extensió», va afegit el «premier» britànic, qui encara sosté que el Regne Unit «hauria de» sortir del bloc la setmana vinent, segons l'agència Reuters. Johnson sempre va qüestionar la tercera pròrroga, obrint la porta fins i tot a un Brexit dur.

El Govern ha plantejat ara la possibilitat de convocar noves eleccions el 12 de desembre, una iniciativa que preveu sotmetre a votació dilluns que ve davant la cambra dels comuns. El primer ministre va advertir que, si el Partit Laborista s'oposa un altre cop a l'avançament electoral, el seu Govern no entrarà en el joc de la «brexitologia» sobre possibles escenaris.



Sortida abrupta

El líder laborista, Jeremy Corbyn, va emplaçar Johnson a deixar clar el dilluns que no hi haurà una sortida abrupta de la UE per garantir, entre altres qüestions, la protecció de l'ocupació i la supervivència dels Acords de Divendres Sant a Irlanda del Nord.