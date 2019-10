Argentina celebra unes eleccions immersa en una nova crisi que ha empobrit les classes mitjanes i baixes

La recent crisi econòmica argentina, que va començar a l'abril de 2018, ha colpejat durament a les classes mitjanes i baixes del país sud-americà. Així arriben els argentins a les eleccions presidencials que se celebren avui. «Aquí cuinàvem utilitzant garrafes de gas envasat. En compràvem quatre al mes. Però quan va arribar la crisi, i a més van pujar els preus del gas, vam tornar a fer servir llenya per fer el menjar», lamenta Cristina Parra, que coordina, al costat de desenes de veïns, un menjador social a la vila El Libertador, una de les zones més empobrides de la ciutat de Córdoba.

És la seva forma de plantar cara a la pobresa, que el 2015 afectava el 29,2% de la població i ara s'ha disparat fins afligir al 35,4% dels argentins. A la circular plaça central de Vila Libertador sobreviu un modest mercat, administrat tant per argentins com a immigrants bolivians. Al voltant hi ha locals per a negocis. Alguns estan amb la persiana baixada en hora punta comercial. No és per pal·liar la intensa calor de la tarda de primavera. Han tancat, com milers de comerços des que van començar les turbulències financeres. «Molts comerços està tancant i està quedant un munt de gent sense feina. Per casa meva passa molta gent tocant la porta perquè li donem una mica de farina o sucre», lamenta Parra. Ara, els argentins estan cridats a les urnes per mirar de revertir la situació. Alberto Fernández era, fins fa tot just uns mesos, un desconegut per a la majoria dels argentins, però ara és el principal favorit per aconseguir la Presidència de la tercera major economia d'Amèrica Llatina per. Per la seva banda, Mauricio Macri vol reeditar el seu càrrec com a president argentí malgrat que les enquestes el situen com a perdedor.