Moren 57 persones en dos dies a les mobilitzacions a l'Iraq

Almenys cinc persones van morir ahir i 101 van resultar ferides ahir a l'Iraq durant el nou esclat d'enfrontaments entre policia i manifestants en diverses ciutats iraquianes. Amb aquest balanç, són ja 57 el total de morts i més de 2.000 els ferits entre divendres i dissabte a tot el país arran dels disturbis i la repressió policial en el marc de les manifestacions contra el Govern iraquià per les condicions de vida.

Dos dels morts han estat confirmats com a residents de Nasiriya, al sud de l'Iraq i un dels punts més conflictius de les manifestacions, on ahir al matí una multitud va ser repel·lida a trets per la policia quan assaltaven el domicili d'un responsable del govern local. Altres 17 personesvan resultar ferides.

A la capital, Bagdad, es té constància d'almenys tres morts i 84 ferits, la majoria amb indicis d'impactes de llaunes de gasos lagrimògens disparades per la policia quan intentaven aproximar-se a la Zona Verda, el recinte que acull les ambaixades i seus del Govern iraquià.

La tensió va pujant a mesura que passen les hores, després que el Ministeri de l'Interior de l'Iraq prometés una resposta encara més contundent contra qualsevol intent d'aixecament popular.