Sánchez estudia fer a Barcelona el míting final de campanya

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, es planteja fer a Barcelona el gran míting de tancament de campanya el dia 8 de novembre, si bé el podria combinar amb un acte electoral a Madrid, seguint la tendència històrica dels socialistes de tancar en dues ciutats.

Fonts socialistes van informar que, de moment, a Barcelona l'agenda del PSC preveu la visita de Sánchez dijous 7 de novembre «i treballen amb aquest escenari», encara que les últimes hores els han comunicat que la presència de Sánchez podria canviar al dia 8 i copar per tant el gran míting de tancament, a dos dies de les eleccions.

D'aquesta manera, Sánchez, que inicia la campanya el dia 31 a Sevilla, fa un gest de complicitat a Barcelona, donant-li un espai preferent en els actes en un moment en què les relacions entre Govern i Generalitat travessen una fase crítica.

Demà mateix el PSOE tancarà definitivament l'agenda i Sánchez presentarà la campanya per al 10-N en un hotel de Madrid, on tradicionalment reuneix el seu comitè federal, encara que l'últim va tenir lloc a la seu del partit el mes de setembre passat.

A les eleccions del passat 28 d'abril Sánchez va obrir també la campanya a la província de Sevilla, concretament al municipi de Dos Hermanas, i la va tancar a València, comunitat que també afrontava eleccions autonòmiques, encara que va tenir un acte al vespre a Madrid.



«Xantatge»

D'altra banda, el líder de Ciutadans i candidat del partit «taronja» a la presidència del Govern, Albert Rivera, va qualificar de «xantatge» el manifest signat per partits independentistes de diferents comunitats a favor de l'autodeterminació. En aquesta línia, va avisar Pedro Sánchez que «el problema s'estén».

Mentrestant, el líder del PP i candidat a la presidència del govern el 10-N, Pablo Casado, va definir els partits que es van agrupar divendres a Barcelona per signar un manifest en favor de l'autodeterminació, la solució dialogada als conflictes territorials i per la llibertat dels presos, com «la foto dels socis de Pedro Sánchez». Segons va afegir el líder dels populars, «tots els indicadors» alerten que «no hi ha sortida a la crisi per l'esquerra».