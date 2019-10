La defensa de Puigdemont demanarà aplaçar la vista de l'euroordre

Els advocats de Carles Puigdemont demanaran aquest dimarts al jutge belga que ajorni la vista sobre l'euroordre per tenir més temps per analitzar tot el dossier i preparar millor la seva defensa, segons ha confirmat a l'ACN el lletrat flamenc Paul Bekaert. La vista està prevista per a les 9 hores d'aquest dimarts al matí a Brussel·les, i la defensa de Puigdemont preveu que la fiscalia demani l'extradició per sedició i malversació, com ja va fer l'any 2017 amb la primera ordre de detenció emesa per l'Estat espanyol. Llavors, la fiscalia belga va proposar equiparar els delictes imputats a Puigdemont als de 'coalició de funcionaris' i malversació del codi penal belga.

L'any 2017 el jutge, però, mai va arribar a pronunciar-se sobre el fons de la qüestió perquè la justícia espanyola va retirar l'euroordre abans que ho fes. La primavera del 2018, l'euroodre contra Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret tampoc es va acabar d'examinar del tot perquè el Suprem va retirar la petició d'extradició després que Alemanya només acceptés retornar Puigdemont per malversació, però no per rebel·lió.