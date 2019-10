Els 27 acorden una pròrroga «flexible» del Brexit fins al 31 de gener del 2020

Els 27 han acordat concedir al Regne Unit una pròrroga "flexible" per al Brexit fins al 31 de gener del 2020. Ho ha anunciat el president del Consell Europeu, Donald Tusk, després que ho hagin decidit els representants permanents dels estats membres de la Unió Europea (Coreper) en una reunió aquest dilluns. Aquesta pròrroga "flexible" dona l'opció a Londres de marxar abans del 31 de gener si el parlament britànic ratifica l'acord de sortida. Els 27 han acordat l'endarreriment del Brexit el mateix dia que Westminster vota aquesta tarda la proposta del primer ministre, Boris Johnson, de fer unes eleccions anticipades el 12 de desembre.

L'acord al qual han arribat els 27 per estendre tres mesos la data per al Brexit estableix que la sortida del Regne Unit es materialitzaria el primer dia del mes següent al qual tant el parlament britànic com l'europeu donessin llum verda a l'acord de sortida. Segons apunten fonts diplomàtiques, el text també especifica el compromís de no reobrir l'acord.

El document, que necessita el vistiplau de Londres abans de ser formalitzat, també estableix que el Regne Unit té tots els drets i deures com a estat membre de la Unió Europea fins que no es materialitzi el Brexit, inclosa l'obligació de proposar un candidat a la nova Comissió Europea.

Segons les mateixes fonts, la pròrroga del Brexit era "inevitable" i és la "solució més raonable" davant la manca de temps perquè els dos parlaments ratifiquin l'acord abans del 31 d'octubre. "És una solució equilibrada. No volíem provocar una nova crisi", remarquen.

S'espera que Londres doni el vistiplau a l'acord dels 27 en les pròximes hores i que immediatament després -dimarts o dimecres- es comenci el procediment escrit per formalitzar la pròrroga.



El candidat a eurocomissari britànic podria ser una escull per a la nova Comissió

L'obligació del Regne Unit de proposar un candidat a eurocomissari mentre continuï sent un estat membre podria ser un escull per a la nova Comissió Europea en cas que Johnson decidís no fer-ho. A hores d'ara, no està clar si es podria aprovar el nou executiu europeu sense un eurocomissari britànic.

Sobre aquesta possibilitat, però, les mateixes fonts assenyalen que no els "preocupa" perquè creuen que a Johnson "no l'interessa tenir un conflicte amb la Unió Europea". "Podria vendre molt bé l'acord en una campanya electoral", indiquen.

Pel que fa a la proposta de Johnson de convocar unes eleccions anticipades el 12 de desembre, les mateixes fonts consideren que si els laboristes diuen 'no' a l'acord de sortida i a unes eleccions estaran "bloquejant" la sortida.