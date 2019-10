Els laboristes cedeixen i donaran suport a la convocatòria d'eleccions anticipades al Regne Unit

Els laboristes han cedit i donaran suport a la convocatòria d'eleccions anticipades al Regne Unit abans de Nadal. El líder de l'oposició, Jeremy Corbyn ha acceptat aquest dimarts la petició electoral del primer ministre Boris Johnson arran de la pròrroga del Brexit. Corbyn havia posat com a condició per permetre els comicis que l'escenari d'un Brexit sense acord estigués fora de la taula. Amb l'ajornament de la sortida fins al 31 de gener del 2020, Corbyn considera que aquesta exigència ja s'ha complert. Tot i això, els laboristes no han donat detalls sobre quin dia volen que se celebrin les eleccions.

Mentre Johnson defensa anar a les urnes el 12 de desembre, l'SNP i els liberals aposten per fer els comicis el 9 de desembre. Està previst que aquesta tarda el parlament britànic voti la convocatòria d'eleccions i, segons informa la premsa britànica, Johnson estaria disposat a celebrar les eleccions l'11 de desembre per obtenir el suport d'una majoria a la cambra.