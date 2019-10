La fiscalia belga busca l'equivalència dels delictes per extradir Puigdemont

La fiscalia de Brussel·les decidirà "l'equivalència exacta" dels delictes pels quals es demana extradir l'expresident Carles Puigdemont a Espanya durant el procediment. En un comunicat, la fiscalia ha recordat que es tracta d'un "procediment que està en marxa" a la Chambre du Conseil i que, per tant, "és massa aviat" per dir si els delictes pels quals el Tribunal Suprem reclama Puigdemont són associables a algun dels que hi ha al codi penal belga. La defensa de Puigdemont, que ha demanat aquest dimarts l'ajornament de la vista, que finalment es farà el 16 de desembre, preveu que la fiscalia de Brussel·les demani l'extradició de Puigdemont per sedició i malversació, com ja va fer l'any 2017.

En la primera ordre de detenció emesa per l'estat espanyol l'any 2017, la fiscalia belga va proposar equiparar els delictes que s'imputaven a Puigdemont als de coalició de funcionaris i malversació del codi penal belga. En aquell moment, però, el jutge mai va arribar a pronunciar-se sobre el fons de la qüestió perquè la justícia espanyola va retirar l'euroordre.

En el cas de l'euroordre contra els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret, la fiscalia tampoc la va acabar d'examinar del tot perquè el Suprem va retirar la petició d'extradició després que Alemanya només acceptés retornar Puigdemont per malversació, però no per rebel·lió.