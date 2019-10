Sánchez revela que s'investiga si hi ha vincles entre violents i polítics a Catalunya

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va revelar que els serveis secrets i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat investiguen si hi ha possibles vincles entre responsables polítics de les forces independentistes amb algunes de les plataformes que estan instigant els disturbis a Catalunya. Així ho va assenyalar en una entrevista a Telecinco, en què va prometre que en aquesta investigació arribaran «fins al final».

Sánchez va explicar que ara per ara hi ha diverses línies d'investigació respecte als disturbis esdevinguts a Catalunya. La primera d'elles, va precisar, està relacionada amb «els més de 200 detinguts» que hi ha hagut en les darreres setmanes i sobre els quals s'haurà de determinar si amb les seves accions de protesta han incorregut en algun tipus de responsabilitat administrativa o penal. «No hi haurà cap delicte que quedi impune», va advertir.

Però una segona línia de recerca se centra en «veure si hi ha vincles entre responsables polítics i algunes plataformes que criden a l'agitació i la violència». «Els serveis d'intel·ligència i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat estan darrere d'aquesta qüestió i arribarem fins al final», va advertir.

Preguntat per l'actitud més ferma que li reclama l'oposició en relació amb Catalunya, Sánchez va assenyalar que «encara sort» que és el PSOE el que està al capdavant del Govern a l'hora de gestionar aquesta qüestió, perquè la proporcionalitat i la temprança no són un signe de debilitat, sinó de fortalesa.

En un intent de mobilitzar el vot dels indecisos, el líder socialista va avisar que els independentistes precisament el que volen és un Govern feble a Espanya. A aquests dos milions d'electors que, segons els sondejos, encara no tenen clar a qui votar, Sánchez els va recordar que el seu vot sí que té molta importància perquè Espanya es doti per fi d'un «horitzó d'estabilitat» que trenqui el bloqueig polític en què es troba instal·lat el país.

Per part seva, el PP va denunciar «un pacte entre el PSOE i Vox» que té com a objectiu impedir que el líder dels populars, Pablo Casado, continuï creixent en les enquestes davant les eleccions generals del 10 de novembre, segons van informar fonts de la direcció del partit, que fins i tot van apuntar contactes entre els equips de Pedro Sánchez i Santiago Abascal.

En tot cas, a Gènova apostaran per ignorar Vox en la campanya electoral -a diferència del que va passar en els comicis del 28 d'abril- i centraran els seus atacs en el candidat socialista, al qual consideren el seu «únic adversari», van afegir les mateixes fonts.

Després del ràpid creixement del PP a les enquestes, que el situen al voltant dels 100 escons, fonts del partit consideren que el PSOE «està utilitzant Vox» i que aquest partit «s'ha deixat utilitzar» pels socialistes per créixer. En aquest sentit, fonts del PP veuen «evident» que Sánchez està «inflant» i «impulsant una estratègia per cedir protagonisme a Vox i evitar que el PP pugui seguir creixent». «Hi ha una estratègia clara de Sánchez per dividir el vot de centre-dreta», van destacar a la cúpula popular.

Paral·lelament, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va proposar al president del Govern en funcions que es comprometi públicament durant la campanya electoral a no arribar a un acord de legislatura o d'investidura amb el PP en el cas que el PSOE sigui la formació més votada a les generals del 10 de novembre.

En un míting al Palau de Congressos i Exposicions d'Oviedo, Iglesias va insistir que el pla dels socialistes és «treure de l'equació de Govern Unides Podem» i col·locar-hi el PP. Segons la seva opinió, aquesta és l'estratègia que hi ha darrere de la proposta de l'Executiu a la Unió Europea amb mesures econòmiques, i sobre la qual, va afegir, no hi ha consens en el govern de Sánchez.