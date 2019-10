Segona dimissió d'un diputat andalús per cobrar viatges a Blablacar

El parlamentari d'Endavant Andalusia per la província de Jaén José Luis Cano Palomino va presentar la seva dimissió a la cambra autonòmica per cobrar viatges a través de la plataforma Blablacar aprofitant els seus desplaçaments fins al Parlament tot i que cobra dietes del Parlament per aquest concepte. La dimissió de Cano Palomino és la segona que es produeix en una setmana després que el parlamentari andalús de Ciutadans (Cs) per la circumscripció d'Almeria Andrés Samper també entregués la seva acta de diputat a la cambra autonòmica per oferir les places del seu cotxe en condicions similars.

El partit va informar que va ser el propi Cano Palomino el que va explicar a la direcció els viatges que ha realitzat cobrant mitjançant la referida plataforma, tot i que no ha transcendit quants viatges ha realitzat i quant hauria cobrat pels mateixos. El partit morat va explicar que el Consell de Coordinació de Podem Andalusia havia acceptat la dimissió del diputat i va assegurar que la direcció andalusa «era desconeixedora d'aquests fets», que considera «intolerables per ser incompatible amb la nova ètica política que propugna Podem des del seu naixement».

Cano Palomino va explicar que presentava la seva dimissió per evitar a Podem «un desgast que no li correspon». María del Carmen Barranco, número dos d'Adelante Andalucía per la província de Jaén a les eleccions andaluses, serà qui substitueixi Cano Palomino.