«Acte de desgreuge» del prior del Valle de los Caídos per l'exhumació de Franco

El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera va realitzar un «acte de desgreuge» a l'abadia per «un ús de la basílica aliè a la seva fi religiós», després que el passat dijous el Govern exhumés les restes de Francisco Franco. Just abans de començar la missa diària de les onze, la primera després de l'exhumació del dictador, el prior va portar a terme aquest acte de desgreuge motivat per «un ús de la basílica aliè a la seva finalitat religiosa», segons fonts properes a l'Abadia.

Abans de l'exhumació, el prior havia presentat una denúncia davant el jutge per l'«accés no consentit» dels efectius de la Guàrdia Civil al temple i també havia avisat el Papa Francesc, l'abat de Solesmes, la Conferència Episcopal Espanyola i l'arquebisbe de Madrid, Carlos Osoro, que no s'estava respectant la inviolabilitat de l'Abadia de la Santa Cruz del Valle de los Caídos durant els preparatius per a l'exhumació.

El Valle de los Caídos va reobrir ahir al públic després de l'exhumació dijous passat de les restes mortals de Francisco Franco, i ho va fer sense la tomba del dictador, la sepultura de la qual ha estat coberta per peces de marbre negre i està precintada.

El monument funerari, situat al municipi madrileny de San Lorenzo del Escorial i construït per la dictadura després de la Guerra Civil, romania tancat des del passat 11 d'octubre, un dia després que el Tribunal Suprem aixequés la suspensió cautelar que mantenia sobre l'exhumació de Franco aprovada pel Govern.