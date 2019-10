Detinguda una mare per produir vídeos sexuals amb les seves filles i vendre'ls per Internet

La Guàrdia Civil i la Policia de Suècia han dut a terme de forma conjunta l'operació Kasino que ha permès la detenció d'una mare al municipi malagueny de Benalmádena per produir vídeos sexuals amb les seves filles i vendre'ls per Internet. En el marc d'aquesta operació policial s'ha detingut, en total, a sis persones, totes de nacionalitat sueca pels suposats delictes de producció i distribució de material d'abusos sexuals a menors. Cinc d'elles van ser arrestades per la policia de Suècia -tres homes i dues dones- i una altra dona per la Guàrdia Civil a Espanya.

La dona detinguda a Andalusia, de 35 anys, està acusada d'agressió sexual sobre dues de les seves filles menors d'edat, de 14 i 8 anys en el moment dels fets, així com per la producció i distribució de vídeos de material pedòfil sobre les mateixes víctimes.

Una investigació que va començar l'any passat

Les investigacions les van iniciar l'any passat la Policia de Suècia, que va descobrir que diverses dones estaven utilitzat menors del seu entorn familiar per produir material de contingut pedòfil i vendre'l a través d'Internet. En un primer moment es va procedir a la detenció de dues persones relacionades amb els fets.

Continuant amb les investigacions, els agents van poder constatar que una dona que podria estar relacionada amb aquests fets hauria sortit de Suècia amb almenys quatre dels seus cinc fills, tots ells menors d'edat. Aquesta investigació apuntava que aquesta dona podria haver anat fins a Malta i que des d'allà hauria posat rumb a Espanya, per la qual cosa les autoritats sueques, via Europol, van sol·licitar la col·laboració de la Guàrdia Civil per a la localització d'aquesta persona i els seus fills, alertant al mateix temps de l'existència de material pedòfil amb almenys dues de les seves filles, venut per la mateixa investigada a Internet.

Localitzats per les fotos que una de les filles va publicar a les xarxes socials

Gràcies a l'anàlisi d'imatges pujades en xarxes socials per una de les filles, es va poder identificar un habitatge a la localitat malaguenya de Mijas, en la qual, després de realitzar diverses comprovacions, es va constatar que aquesta família només hi va ser allotjada durant unes setmanes. Posteriorment, els agents van identificar altres domicilis, on aquesta familiar només també hi va residir per pocs dies.

Finalment, la investigació va conduir a un domicili de la localitat malaguenya de Benalmádena, on els agents van localitzar la família, activant de manera urgent les vies de cooperació judicial internacional, amb una reunió en què van participar representants d'Eurojust i les fiscalies de Suècia i Màlaga.

Va abusar almenys de dues filles

En el moment de la detenció de la dona, els quatre menors tenien 14, 13 (l'únic baró), 8 i 5 anys i es va poder corroborar que els abusos van ser comesos, almenys, a dues de les filles, les de 14 i 8 anys.

Davant la gravetat dels fets, la detinguda va quedar ingressar de forma immediata en presó provisional, mentre que els seus fills, mitjançant la col·laboració dels serveis socials espanyols i suecs, van ser traslladats al seu país d'origen on se'ls van proporcionar diferents famílies d'acollida.

Un cop analitzat el material intervingut pel Departament de Delictes Telemàtics de UCO es va confirmar que els abusos sexuals a les menors no s'haurien produït a Espanya, així que per part de les autoritats judicials espanyoles es va procedir a acceptar la sol·licitud d'extradició emesa per Suècia.