Rivera demana no cedir al «xantatge» dels disturbis

El líder de Ciutadans i candidat a la Presidència del Govern, Albert Rivera, va rebutjar les «receptes» del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, a Catalunya i va demanar que no es cedeixi al «xantatge» dels nacionalistes amb els disturbis als carrers.

Rivera va afirmar que no és tard per a «canviar les coses» a Catalunya, però que això no s'aconseguirà «mirant cap a una altra banda». Segons la seva opinió, «el paracetamol, quan necessites grans dosis per reanimar un cos, no et val». «Amb les receptes d'Iceta no anem enlloc», va assenyalar.