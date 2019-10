Dos exregidors de Madrid, a judici per presumpta malversació

El Jutjat d'Instrucció número 21 de Madrid ha decretat l'obertura de judici oral contra els exregidors Carlos Sánchez Mato i Celia Mayer per un presumpte delicte de malversació de fons públics en encarregar informes per valor de 50.000 euros sobre el conveni per a la celebració del Mutua Madrid Open. Així ho acorda en un acte pel qual s'estableix el procediment abreujat, perquè el Ministeri Fiscal i les parts personades es pronunciïn sobre l'obertura de judici oral, o per contra, sol·licitin l'arxiu de la causa.

Ho ha acordat després de la querella que va interposar el 2017 el Grup Municipal Popular contra tots dos per delictes de prevaricació, malversació de cabals públics i un delicte societari en relació a la denúncia que van interposar en el seu dia sobre el conveni per a la celebració del Mutua Madrid Open, que es va sustentar en l'elaboració de sengles informes encarregats per Madrid Destino quan tots dos estaven en càrrecs de màxima responsabilitat a l'empresa municipal.

Els populars entenien que hi va haver malversació, atès que es va interposar la denúncia contra l'acord entre l'Ajuntament i l'organització del torneig tot i que hi havia tres informes de l'assessoria jurídica que el descartaven. El PP sosté que es va realitzar una despesa de 50.000 euros per aconseguir dos informes ad hoc per a formalitzar la denúncia, el que va suposar «un trencament patrimonial guiat per clara intencionalitat política i de criminalització de la gestió del PP».



Anàlisi incompleta

«Els querellats van decidir presentar la denúncia a la Fiscalia amb els informes elaborats pels despatxos d'advocats elegits per ells per redactar la mateixa i que no realitzaven una anàlisi completa dels informes que fonamentaven les decisions adoptades pels responsables de l'Ajuntament en la data en la qual es van signar els contractes i contra els que presentaven la demanda», recull la resolució.