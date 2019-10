Estimada una denúncia contra el germà de Ximo Puig per ajudes irregulars

El Consell de Transparència va estimar la denúncia interposada pel PP contra l'empresa del germà del president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, Comunicacions dels Ports SA, per l'«incompliment de les seves obligacions de publicitat» de les ajudes públiques rebudes durant els anys 2016, 2017 i 2018, en superar els 100.000 euros en cada exercici.

Sobre aquest tema, la portaveu adjunta del PP a Les Corts, Eva Ortiz, va explicar que han registrat la petició de compareixença de Puig perquè el 7 de novembre «doni la cara» i expliqui unes ajudes «gens clares» a empreses del seu germà, per a les quals es requereixen «col·laboradors necessaris» que «només poden estar en el Consell». Ortiz va recordar que l'estimació de la queixa per part del Consell de Transparència se suma a la citació del Jutjat d'Instrucció número 4 de València, tant al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, com a Francisco Puig -responsable de les empreses Comunicació dels Ports i Mas Mut Produccions i germà del president- per al 10 de desembre, en qualitat d'investigats, arran de la querella interposada pel PP per les ajudes al foment del valencià concedides a aquestes mercantils.

Paral·lelament, el Jutjat d'Instrucció número 4 de València ha declarat complexa la causa en la qual s'investiga Francisco Puig, quelcom que significa que la mateixa tindrà un termini de durada de 18 mesos i podrà prorrogar-se per igual termini o un d'inferior.