La jec expedienta Pedro Sánchez per una entrevista

La Junta Electoral Central (JEC) va acordar obrir un expedient sancionador al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, per haver efectuat manifestacions «electoralistes» a La Moncloa en una entrevista a La Sexta i per haver-se penjat al web institucional la transcripció d'aqeusta. Fonts de la Junta Electoral Central van aclarir que la decisió no es va adoptar pel contingut de les respostes que Sánchez va donar a l'esmentada cadena, sinó per haver-les fet a La Moncloa i amb «l'escenografia institucional» pròpia de la Presidència del Govern, és a dir, amb les banderes d'Espanya i la UE darrere d'ell. El Govern presentarà al·legacions a l'expedient en considerar que finalment la Junta Electoral Central li donarà la raó, així com va avançar que en el futur tindrà cura de l'«escenografia» per evitar noves sancions.