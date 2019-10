L'Exèrcit dels EUA va llançar el cadàver d'Al Baghdadi al mar

L'Exèrcit dels Estats Units ha publicat aquest dimecres les primeres imatges de l'operació que van dur a terme dissabte les seves forces especials contra el líder d'Estat Islàmic, Abu Bakr al Baghdadi, qui es va immolar a l'interior del complex en què residia.



El Comandament Central dels Estats Units (CENTCOM) ha publicat diversos vídeos sobre l'operació, duta a terme a la localitat de Barisha, ubicada a la província siriana d'Idlib (nord-oest) i prop de la frontera amb Turquia.



En un d'aquests vídeos, publicats a través del compte de CENTCOM a la xarxa social Twitter, es pot veure a les forces nord-americanes acostar-se al complex des de dues direccions a l'inici de l'assalt.



El comandant del CENTCOM, Frank McKenzie, que va encapçalar l'operació, ha destacat en una compareixença de premsa que "com a fundador simbòlic i autoproclamat líder de l'assassina banda de terroristes que va arribar a controlar un gran territori entre l'Iraq i Síria, i per la comissió d'atrocitats inenarrables allà ia l'estranger, al Baghdadi era un objectiu prioritari ".



"Al Baghdadi va ser objectiu d'un intent esforç interagències per portar-lo davant la Justícia, i aquest esforç ha avançat de manera significativa, quan ens acostem al seu parador", ha indicat, abans d'afegir que les informacions obtingudes sobre el seu parador va portar a Washington a "desenvolupar un pla executiu dissenyat per capturar-o matar-lo".



Així, ha dit que l'operació va ser aprovada pel secretari de Defensa, Mark Esper, i el cap de l'Estat Major de les Forces Armades d'Estats Units, el general Mike Milley, qui posteriorment van informar de forma "extensa" al president, Donald Trump.





"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

Les operacions dins del complex

"Les línies generals de la missió", ha assenyalat, si bé ha ressaltat que "el pla va ser significativament més complex que això i va ser dissenyat per evitar ser detectats peri altres abans i durant l'execució de la mateixa i evitar víctimes civils".ha manifestat que el pla va tenir en compte la probabilitat que a l'interior del complex hi hagués "molts nens". "Vam adoptar mesures per minimitzar les víctimes innocents", ha assegurat.En aquest sentit, ha apuntat quedurant la mateixa i reduir els riscos als quals s'exposaven les forces especials nord-americanes.Després de mostrar una fotografia aèria del lloc, ha puntualitzat que "als voltants del complex, combatents van començar a obrir foc des de dues localitzacions contra les aeronaus que participaven en l'assalt"."Els que van sortir del complex van ser escorcollats per comprovar si portaven armes o explosius i van ser allunyats de la zona immediata", ha apuntat, que ha afegit que les forces nord-americanes "van demanar en repetides ocasions que els que estaven dins sortissin de manera pacífica" ."Les forces nord-americanes van detenir i posteriorment van alliberar als no combatents. El grup va ser tractat en tot moment de forma humana i incloïa a onze nens", ha detallat.McKenzie ha assegurat que "tot i l'alta pressió i la naturalesa d'aquest assalt, es van fer tots els esforços per evitar víctimes civils i protegir els nens que se sospitava que eren dins del complex".Així, ha indicat que "cinc membres d'Estat Islàmic que estaven dins del complex presentaven una amenaça per a la força i no van respondre a les peticions en àrab perquè es rendissin, de manera que hi va haver un enfrontament i van morir". "Eren quatre dones i un home", ha manifestat."Dins del complex, les forces nord-americanesQuan la seva captura a mans de les forces nord-americanes era imminent,va activar una bomba que portava, matant-se i matant a dos nens que estaven amb ell", ha assenyalat."Després del suïcidi d', la nostra força d'assalt va netejar la runa del túnel i van assegurar les restes", ha detallat, abans de reiterar queha afirmat que "aquesta operació va ser planificada i executada de manera exquisida" i "demostra l'abast global dels Estats Units i el seu compromís indestructible de destruir als Estats Units".Un tercer vídeo publicat pelmostra un bombardeig executat posteriorment per les forces nord-americanes per destruir l'arsenal d'armes que hi havia a l'interior del complex.Finalment, han estat desclassificades imatges de l'abans i el després de les instal·lacions, així com fotografies d'un gos que va resultar ferit durant la captura.