Suspenen dos mesos la «jutgessa del tarot» per tramitar indults a presos a Lugo

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha suspès dos mesos la magistrada María Jesús Pérez García, també coneguda com la «jutgessa del tarot», per tramitar indults a diversos interns a centres penitenciaris quan era titular del Jutjat de Vigilància Penitenciària número 3 de Lugo, una competència que correspon al Govern central. La Comissió Disciplinària ha acordat sancionar la magistrada en l'exercici de les seves funcions per entendre que va cometre «una falta molt greu d'ignorància inexcusable», prevista a l'article 417.14 de la LOPJ, quan era titular de l'esmentat jutjat. Pérez García va estar destinada a aquest òrgan judicial entre novembre de l'any 2016 i juny de 2019. El cas està relacionat amb diverses resolucions dictades per la magistrada en el marc de la tramitació d'expedients de peticions d'indult a interns a centres penitenciaris.