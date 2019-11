Agredeix una fruitera de La Corunya per vendre peres d'origen català

Un home d'uns setanta anys, complexió forta, alt i de cabells blancs va entrar el passat dimarts, en una fruiteria de La Corunya per exigir a la seva propietària, Sandra Castro, que retirés de les seves prestatgeries unes peres que tenia a la venda procedents de Lleida.

"Jo era al magatzem, i ja em va cridar l'atenció perquè ell va entrar i ningú ho fa i em va dir: 'véns aquí fora?' i jo vaig pensar que tenia molta pressa, ja vaig sortir, em vaig posar el guant i em va començar a dir que tenia fruita de Catalunya i que la retirés. Ell em manava retirar la fruita", relatava ahir Castro que, encara amb una marca al nas, despatxava a la botiga. "Em va repetir que retirés la fruita i jo li vaig dir que no em molestés i que em deixés vendre i, llavors, em va fer una botifarra", recordava. Va ser aleshores, quan els fets van deixar de ser una anècdota. "Jo em vaig rebel·lar i vaig sortir de darrere el taulell. Ja no me'n recordo de què em va dir, em va tornar a fer una altra botifarra a la cara i li vaig dir que això no quedaria així, que trucaria la policia i que li faria una foto per tractar-me així ", explicava Castro ahir, en el seu negoci del carrer Marquès de Pontejos.

Va ser aleshores quan tots dos van sortir de la botiga, ella li va fer una foto i, en aquest moment, ell la va colpejar, almenys, segons recorda, "dues vegades al cap", li va treure el mòbil i la va agafar del braç molt fort. Castro lamentava ahir que, tot i que va cridar i que va demanar ajuda i que truquessin a la policia, ningú va sortir a socórrer-la, tot i que eren les 13.45 hores i hi havia gent en els negocis.

Ningú, fins que va arribar un noi que va increpar l'home i va intervenir perquè l'agressor li tornés el telèfon. Castro no coneixia de res ni al jove, a qui li agradaria agrair la seva acció, ni l'agressor, encara que la perruquera li va explicar que li havia tallat els cabells "un parell de vegades". La víctima va anar a la policia, després de l'agressió, i al metge. Quan va arribar el jove que la va socórrer, Castro, de la Fruiteria Sandra, sagnava molt pel nas. L'home va fugir després de lliurar-li el mòbil a la víctima i en presència del jove.