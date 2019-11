Espanya, ferma candidata a acollir la cimera del clima de l'ONU cancel·lada a Xile

El Govern d'Espanya ofereix Madrid per acollir la cimera del clima de l'ONU després que Xile hagi anunciat que no podrà organitzar-la per les fortes protestes que hi ha al país. La trobada sobre el canvi climàtic havia de tenir lloc del 2 al 13 de desembre a Santiago de Xile però el president xilè, Sebastián Piñera, va anunciar la cancel·lació de les jornades per les manifestacions contra el seu executiu i els aldarulls de les darreres setmanes.

En un comunicat emès ahir a la tarda, la Moncloa va traslladar «la disposició d'Espanya a col·laborar en tot el que es requereixi inclòs, en el seu cas, acollir la cimera del clima a Madrid». L'Executiu de Pedro Sánchez va renarcar la «importància de garantir» que la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP25) se celebri «amb normalitat».

Al mateix comunicat, la Moncloa explica que la presidenta designada de la COP25, la ministra de Medi Ambient xilena, Carolina Schmidt, ja va comunicar oficialment a la ONU aquesta proposta.

El bureau de la Convenció Marc de Canvi Climàtic de l'ONU, amb seu a Bonn (Alemanya) decidirà formalment la setmana que ve, previsiblement dilluns, la ciutat a la qual es trasllada la XXV Cimera del Clima que es preveia celebrar a Santiago de Xile del 2 al 13 de desembre, segons fonts de l'Executiu.

La secretària executiva de la Convenció de Canvi Climàtic, Patricia Espinosa, va confirmar el «generós oferiment» d'Espanya per acollir la cita multilateral després de la renúncia de Xile. Així, Espinosa va manifestar que confia que el Bureau de la COP25 pugui «considerar aquesta proposta de solució tan aviat com sigui possible». «És encoratjador veure els països treballant junts en l'esperit del multilateralisme per enfrontar el canvi climàtic, el major repte a què s'enfronta aquesta generació i les generacions futures», va concloure.



Termini de 90 dies

No obstant això, si no s'aconsegueix trobar una drecera, d'acord amb el reglament actual de la Convenció relatiu a la convocatòria de Cims es necessita un termini de 90 dies per comunicar a les parts la data i a continuació, esperar tres mesos per organitzar una Conferència de les parts, segons van informar a Europa Press fonts coneixedores del procés internacional.

Això suposa que la COP25 de 2019 podria traslladar-se, a més de ciutat, fins a una nova data, ja a la primavera de 2020.

Sobre això, el portaveu d'Ecologistes en Acció, Javier Andaluz, va manifestar a Europa Press que l'ONG és «pessimista» respecte a la celebració de la COP25 perquè a més d'aquests vaivens no veuen que s'estigui concretant «una ruta de compromisos ambiciosa» que permeti complir les obligacions adoptades en l'acord de París per limitar l'escalfament global a 2 ºC o 1,5 ºC d'acord al que aconsella la ciència. «Suspendre la COP25 i deixar-la per l'any que no seria una maniobra rara de l'ONU», va lamentar Andaluz que, a més, ha recordat que aquest any, els Estats Units podria legalment sortir de la Convenció Marc de Canvi Climàtic.



Greenpeace

En referència a això, va valorar que hi ha normes sobre les convocatòries de la Convenció que «farien molt difícil» que es pugui organitzar en les mateixes dates, ja que tot just falten quatre setmanes. Des de Greenpeace, la directora executiva internacional, Jennifer Morgan, va advertir que posposar la reunió no posposa el canvi climàtic ni els seus impactes en les mateixes persones que Piñera diu Protegir. «Mai hi ha hagut un moment més vital perquè s'escoltin les veus. A tot el món, la gent clama per un canvi. Els canals per al diàleg s'han de mantenir oberts. Els líders no poden amagar-se, sinó que han d'escoltar les demandes de la gent i actuar amb urgència».