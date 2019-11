Els EUA estudien sancionar el Banc d'Espanya per deixar que Maduro hi tingui fons

El Departament del Tresor dels Estats Units està estudiant sancionar Espanya pels fons que el Govern de Veneçuela té dipositats al Banc d'Espanya. En concret, diversos alts càrrecs de l'Administració de Donald Trump estan pressionant perquè s'aprovin sancions contra Espanya per, segons afirmen, estar prestant suport econòmic al règim de Nicolás Maduro. A més de dirigir-se contra el Banc d'Espanya, les sancions també tindrien per objectiu altres entitats on hi hagin dipositats diners veneçolans.

El representant especial dels Estats Units per a Veneçuela, Elliott Abrams, es va reunir recentment amb les autoritats espanyoles a Madrid, encara que en cap moment es van tractar les sancions. No obstant això, Abrams sí va pressionar perquè l'Executiu de Pedro Sánchez adoptés més mesures concretes contra els diners veneçolans, incloent la congelació de tots els actius a Espanya relacionats amb el règim de Maduro.

No obstant això, les autoritats espanyoles van replicar que les entitats bancàries i el propi Banc d'Espanya es limitarien a la seva tasca habitual de supervisar els fluxos de capitals per evitar el blanqueig.

Els membres de l'Administració Trump en contra de les sancions defensen que Espanya va reconèixer Juan Guaidó com a president legítim, així com que l'ambaixada espanyola a Caracas és actualment la residència de l'opositor veneçolà Leopoldo López. El Banc d'Espanya va negar el passat de setembre «qualsevol irregularitat» en l'ús del compte del Banc Central de Veneçuela, l'operativa del qual és «molt reduïda, tant en nombre d'operacions com en l'import, i no presenta variacions significatives».