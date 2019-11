El Govern obre 65 expedients per rec il·legal i vessaments al mar Menor

La ministra per a la Transició Ecològica en funcions, Teresa Ribera, va informar al Consell de Ministres de les actuacions del seu departament per afrontar la situació al mar Menor que, de moment, han permès obrir 65 expedients sancionadors per regs il·legals o abocaments a la «llacuna salada». L'anunci arriba un dia després que milers de persones es manifestessin a Cartagena contra l'estat de l'albufera.

Ribera va manifestar que el mar Menor necessita un treball «intens i coordinat» de totes les administracions competents, cadascuna en l'exercici de les seves competències, i exigeix que «es compleixi la llei sense demores ni excuses». A més, va indicar que en el marc de les competències de l'Administració General de l'Estat, es reforçarà la setmana que la vigilància i el control del domini públic hidràulic ja que 20 efectius de la Confederació Hidrogràfica del Segura (CHS) se sumaran a aquesta tasca . Fins a la data, segons va apuntar, ja hi ha 65 expedients sancionadors acabats que afecten 989 hectàrees de superfície de regadiu. Així mateix, des de la Direcció General de la Sostenibilitat de la Costa i del Mar està tractant de detectar ocupacions indegudes o inconvenients per al Domini Públic Marítim Terrestre (DPMT).