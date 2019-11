El Govern ha fet devolucions de migrants en calent des de 1999

La investigació del cas Tarajal, per la mort de 15 immigrants el 2014 quan intentaven arribar nedant a la costa de Ceuta mentre la Guàrdia Civil feia servir material antiavalots, ha revelat que Espanya recorre a les devolucions en calent aproximadament des de 1999, segons El País. Un detall que va explicar en dues ocasions durant la instrucció judicial un cap de la comandància de la ciutat, segons consta en el sumari. Els Governs de PP i PSOE van negar durant lustres aquesta pràctica.

El 6 de febrer de 2014 va marcar un abans i un després en la història recent de la frontera sud. Aquell dia, no només van morir 15 immigrants en intentar arribar a la platja del Tarajal mentre els antiavalots llançaven pilotes de goma i pots de fum al mar per impedir-ho, sinó que el Govern es va veure obligat a redefinir immediatament tota la política migratòria de l'Estat. Després de lustres negant les devolucions en calent, tot i les denúncies de les ONGs, l'Executiu va començar a partir de llavors a admetre-les obertament, ja que les càmeres havien captat com s'expulsava 23 dels estrangers que havien arribat.