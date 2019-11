Espanya ajudarà Greta perquè sigui a la cimera del clima

El Govern espanyol ha ofert ajuda a l'activista sueca Greta Thunberg perquè pugui creuar l'oceà Atlàntic de nou i acudir a la Conferència sobre Canvi Climàtic de Nacions Unides (COP25) que se celebrarà a Madrid després de la renúncia del Govern xilè. Així ho va manifestar la ministra per a la Transició Ecològica en funcions, Teresa Ribera, en una publicació en el seu compte de Twitter, en la qual ha destacat que «seria genial» tenir l'activista a Madrid.

«Ens encantaria ajudar-te a creuar l'Atlàntic de tornada. Estem disposats a posar-nos en contacte amb tu per fer-ho possible», va assenyalar Ribera. Així mateix, la ministra en funcions va ressaltat que Greta Thunberg ha fet un «llarg viatge» i ajuda a «generar preocupació, obrir ments i millorar l'acció».

Prèviament, l'activista sueca havia demanat ajuda a través de les seves xarxes socials per poder trobar un «transport» amb el qual creuar l'oceà Atlàntic de nou i acudir a la COP25 que se celebrarà a Madrid. «Ara que la COP25 s'ha traslladat oficialment de Santiago a Madrid, necessitaré una mica d'ajuda. Resulta que he creuat mig món en sentit contrari», va explicar Thunberg en el seu compte de Twitter. «Necessito trobar una manera de creuar l'Atlàntic al novembre», va afegir la noieta.

La jove sueca, que rebutja el transport amb avió per reduir la petjada ecològica, va arribar a Nova York a la fi d'agost en un vaixell especialment preparat per a reduir al mínim les emissions contaminants, després de 15 dies de navegació. Thunberg ha emprès una campanya de conscienciació que l'ha portat al Canadà com a última destinació.