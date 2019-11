El Govern descarta que els els EUA sancionin Espanya

El Govern espanyol va insistir ahir a negar la suposada disposició dels EUA a sancionar Espanya pels fons de Veneçuela en el Banc d'Espanya, desmentint així «algunes informacions que circulaven en diversos mitjans durant les últimes hores». «Davant algunes informacions difoses en diversos mitjans en les últimes hores, que insisteixen en la suposada disposició dels EUA a sancionar Espanya, volem reiterar-vos que aquestes informacions han estat desmentides ja», van assenyalar fonts de l'Executiu.

En aquest sentit, la nota afegia que «no existeix cap debat sobre aquestes sancions» perquè «així ho han deixat clar fonts de l'administració estatunidenca a les autoritats espanyoles» i destacava que l'agència origen d'aquesta informació «ha rectificat les dades que va proporcionar inicialment».

El ministre d'Exteriors en funcions, Josep Borrell, va incidir en una publicació en el seu compte de Twitter que no està prevista cap sanció financera per a Espanya sobre Veneçuela.

El Govern va afirmar que la Casa Blanca, el Departament d'Estat i l'Ambaixada dels Estats Units a Madrid reiteren que «no hi ha cap mena de pla sobre sancions a Espanya».



Solidesa de les relacions

D'altra banda, el secretari d'Estat d'Afers Exteriors d'Espanya, Fernando Valenzuela, va destacar la solidesa de les relacions bilaterals entre Espanya i els EUA durant la seva compareixença en la jornada inaugural del XXIV Fòrum Espanya-Estats Units que se celebra a l'estat nord-americà de Texas.

Valenzuela va aplaudir igualment el notable creixement de la presència d'empreses espanyoles en tot el territori dels EUA i, en particular, en el propi estat.

En aquest sentit, el secretari va ressaltar que, després de més de 8 anys amb increments anuals de l'intercanvi comercial en els dos sentits, ara hi ha ja més de 30.000 empreses espanyoles exportant als EUA, que han contribuït a crear més de 100.000 llocs de treball.

A això s'hi suma que Espanya és el 9è país en inversió acumulada en el mercat estatunidenc que és, a més, el primer destí de les inversions.

Les tres sessions de treball del Fòrum, que va començar divendres i va finalitzar ahir, serviran per reforçar el paper de la indústria de l'entreteniment com a pont cultural i estudiar els reptes de la informació veraç davant la innovació tecnològica; així com el futur de les fonts d'energia en el procés global de transició cap a la descarbonització de l'economia i el paper essencial de les energies renovables.