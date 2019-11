Hong Kong viu una de les jornades de protestes més violentes en cinc mesos

Els manifestants aixequen barricades i llancen còctels Molotov, i la policia respon amb càrregues i gasos

europa press/ddg com a nota particular, la policia també va suspendre diversos mítings dels candidats a les eleccions locals d'aquest mes, quan els polítics es disposaven a sortir de victoria park per acompanyar els manifestants per l'avinguda kingston

03.11.2019 | 00:46