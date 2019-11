Comença a L'AN el judici a l'etarra 'Txeroki' per l'assassinat del jutge Lidón

La Secció Tercera de la Sala Penal de l'Audiència Nacional jutjarà aquest dilluns a l'excap de la banda terrorista ETA Garikoitz Aspiazu, àlies 'Txeroki', per l'assassinat a trets del jutge José María Lidón al novembre de 2001 a la localitat de Getxo (Biscaia). La Fiscalia demana per a ell 30 anys de presó.

El tribunal que presideix el magistrat Alfonso Guevara també jutjarà per aquests fets a l'etarra Asier Arzalluz Goñi, àlies 'Santi', per a qui el Ministeri Públic demana la mateixa pena de presó en considerar a tots dos autors materials de l'assassinat.

'Txeroki' va ser lliurat temporalment el passat mes de setembre per França, on compleix condemna per integració en organització terrorista, per fer front a aquest judici, tot i que té altres causes pendents a Espanya per altres crims ja jutjats i se'l considera autor intel·lectual de l'atemptat de la T4 de Barajas de finals de 2006 que va matar dues persones i va posar fi a la treva de la banda.

Arzalluz, per la seva banda, també va estar a la presó a França, però des de fa deu anys compleix condemna a Espanya. Se'l considera partícip de nombrosos atemptats, com el que va acabar amb la vida del periodista José Luis López de Lacalle o la de dos guàrdies civils a Sallent de Gállego (Huesca) i recentment va ser condemnat a 33 anys de presó per l'assassinat del funcionari de presons Máximo Casado l'any 2000.



Un col·laborador va facilitar informació

Segons l'escrit d'acusació, 'Txeroki' i Arzalluz formaven part el 2001 del comando d'ETA 'Olaia', que va ser informat per un col·laborador del "domicili, hàbits, horari i forma de desplaçament" del jutge Lidón, qui llavors era magistrat en l'Audiència Provincial de Biscaia.

El matí del 7 de novembre de 2001, els dos acusats van esperar a l'exterior de l'aparcament on Lidón estacionava el seu vehicle. Després d'observar la sortida d'un primer cotxe que no es corresponia amb el de l'objectiu de la banda terrorista, continua l'escrit, els dos etarres van esperar i van veure que a continuació sortia un altre turisme, aquest sí conduït pel magistrat, qui es dirigia, com qualsevol altre matí, al seu treball acompanyat de la seva esposa.

Tot seguit, 'Txeroki' i Arzalluz, proveïts cadascun d'una arma de foc, es van acostar al costat del vehicle on es troba el seient del conductor i van disparar a Lidón un total de set trets, causant-li la mort instantània. Els dos acusats es van donar a la fuga immediatament.

Tant la dona del jutge com el fill de la parella, que havia sortit en el primer vehicle, van poder veure els dos homes responsables de l'assassinat, pel que van poder facilitar la seva descripció física als investigadors.

El crim va ser reivindicat per la banda terrorista ETA uns dies després. A més, en l'exemplar número 79 del mes de febrer de 2004 del 'Zuzen', publicació interna de l'organització, es recollia com a acció perpetrada per ETA.

Arma trobada per una explosió fortuïta



Mesos després de l'assassinat, concretament el setembre de 2002, va fer explosió un vehicle a conseqüència de la manipulació d'un artefacte d'uns 15 quilos per part de la persona que ocupava el seient del copilot, Egoitz Gurrutxaga, que va morir a l'acte juntament amb el conductor, Hodei Galarraga, tots dos membres de la banda terrorista i "successors" dels acusats en el comandament 'Olaia', segons la Fiscalia.

Entre les restes d'aquest cotxe es van trobar dues pistoles, una de la marca 'Astra' i del model A-100L i calibre 9 mm., La qual després es va demostrar que va ser emprada en l'assassinat del jutge Lidón. L'altra arma no va poder ser plenament identificada a causa del mal estat en què va quedar a conseqüència de l'explosió.

Per tot això, la Fiscalia de l'Audiència Nacional demana per als dos etarres acusats 30 anys de presó per un delicte d'atemptat terrorista, així com una indemnització de 500.000 euros a la família del magistrat.

Del mateix comando que Txeroki i Arzalluz formava part també Idoia Mendizábal, però la seva participació en aquests fets no ha quedat acreditada. El col·laborador que va aportar la informació sobre el jutge Lidón, per la seva banda, era Orkatz Gallastegui, qui ja va ser condemnat el 2005 per aquests mateixos fets.