Crema de fotos del rei i crits contra els convidats dels Premis Princesa de Girona

Centenars de persones s'han concentrat aquest dilluns al vespre davant del Palau de Congressos de Barcelona per protestar contra la presència del rei Felip VI a la capital catalana, on presideix la gala dels Premis Fundació Princesa de Girona. Una protesta que ha arrencat a les 4 de la tarda i ha obligat a tallar la Diagonal, i en la qual s'han cremat fotos del monarca i banderes espanyoles –també alguna franquista- per part d'una desena de manifestants.

Un fort desplegament policial ha blindat tot l'entorn del Palau de Congressos. Durant les protestes s'ha viscut alguna escena de tensió entre concentrats i persones que volien assistir a la cerimònia. Per exemple, el líder del PP a l'Ajuntament, Josep Bou, s'ha encarat amb alguns dels manifestants, i l'expresident de Societat Civil Catalana Josep Ramon Bosch ha hagut de recular per intentar accedir al Palau de Congressos per un altre punt davant la presència de persones que no el deixaven passar.



La policia ha tallat l'avinguda Diagonal ja poc abans de les quatre de la tarda, quan hi havia uns 40 manifestants. A més, també s'ha tallat la B-23 i la sortida 11 de la Ronda de Dalt. Els manifestants, convocats per col·lectius independentistes com els CDR, la CUP o l'ANC, fan soroll amb xiulets i cassoles, i criden proclames com 'Fora el Borbó', 'Catalunya antifeixista' o '1 d'octubre, ni oblit ni perdó'. Entre les pancartes que porten, n'hi ha amb la cara de Felip VI i el símbol de la corona del revés i tatxat.

La policia ha blindat l'accés principal al recinte des d'uns 300 metres de distància. Molts dels assistents a la cerimònia han entrat per altres punts com l'avinguda Gregori Marañón, a través del Reial Club de Polo.



Entre els concentrats ha circulat aquesta informació, i molts s'han desplaçat des de la Diagonal fins a aquest punt. Quan hi ha arribat s'ha viscut algun moment de tensió amb els Mossos d'Esquadra, que custodiaven la porta, sense que anés a més. Finalment s'ha acabat tancant aquest accés.

També hi ha hagut concentracions de persones a dos punts més per on es pot accedir al Palau de Congressos, amb alguna altra escena d'increpació a assistents a la cerimònia, i per on ara esperen que surtin un cop acabi l'entrega de premis.

D'altra banda, des del Reial Club de Polo s'ha recomanat als socis que aquest dilluns a la tarda no acudeixin a l'entitat per les "dificultats" als accessos "a causa de les manifestacions".

La concentració ha comptat amb el suport dels partits independentistes CUP, ERC i JxCat i amb la presència d'alguns dels seus dirigents.