Un nen de 12 anys resulta ferit greu en ser mossegat per un gos a Navarra

Un nen de 12 anys es troba ferit greu en ser atacat per un gos de raça llop txecoslovac que el va mossegar i li va ocasionar lesions importants en una espatlla que van necessitar tractament mèdic al servei d'urgències. Els fets es van conèixer quan la Policia Foral va ser requerida a Valdizarbe per intervenir en l'atac d'un gos a un menor que es trobava amb la seva mare. L'amo del gos passejava amb tres mascotes quan una d'elles, de raça llop txecoslovac, va mossegar el nen, de dotze anys. Els agents del Grup de Recerca Mediambiental ja han iniciat els tràmits amb l'Ajuntament perquè el gos implicat passi a ser considerat com a «gos potencialment perillós» (PPP), possibilitat que preveu el Reial Decret 287/2002 pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999 sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.

Es consideraran animals de l'espècie canina potencialment perillosos aquells que, encara que no es trobin inclosos en les races de gossos potencialment perillosos «manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o a altres animals», va explicar la Policia Foral. Les diligències pròpies de l'atestat han estat remeses al jutjat de guàrdia.