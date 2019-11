Les anècdotes del debat

El debat dels cinc candidats a la Presidència del Govern ha estat dominat en el pla de les anècdotes pels attrezzos de la posada en escena del president de Ciutadans, Albert Rivera, que va sorprendre des de l'inici en treure una llamborda per criticar la resposta del Govern davant els disturbis d'independentistes a Catalunya en protesta per la sentència contra els líders del 'Procés'.

En el debat del 10-N organitzat per l'Acadèmia de TV s'ha fet broma amb "un banc blau supletori" per acollir els nous ministeris barrejats amb anuncis de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias ha comès un lapsus al confondre Manada i mamada. També s'ha al·ludit als sobres amb diner negre del PP o el cas ERO d'Andalusia, així com als "xiringuitos polítics" en què va participar Santiago Abascal abans de fundar Vox.

Un dels retrets habituals usat per tots els candidats ha estat demanar als altres que no donessin lliçons ni mentissin, o tractar de subratllar les contradiccions de l'adversari recorrent a l'hemeroteca. Pablo Casado ha comentat que per votar al PSOE "cal ficar mil euros en un sobre" i, en el torn immediatament després, Pablo Iglesias ha recollit el guant al·ludint als casos de corrupció del PP: "De ficar diners en sobres vostès saben bastant ".

El president del PP, Pablo Casado, en un altre torn va fer broma amb els anuncis de Pedro Sánchez durant el debat. Després de prometre el president del Govern un ministeri per lluitar contra la despoblació i el repte demogràfic, el president del PP ha deixat anar: "Com segueixi proposant ministeris, haurà de fer un banc blau supletori".

En el debat hi ha hagut moments per a l'encreuament de retrets pel passat de cada un dels candidats, per exemple davant les diferents definicions de nació del president i candidat del PSOE, Pedro Sánchez. La política de pactes després de les eleccions del 10 de novembre ha estat un altre dels reclams més reiterats, fregant la súplica: "Digui, digui, amb qui vol pactar", li han demanat al cap de l'Executiu en diverses ocasions tant Pau Casado com Albert Rivera i Pablo Iglesias.