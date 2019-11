Més de 300.000 firmes per reformar els delictes sexuals al Codi Penal

Fins a 300.000 persones han signat ja la petició per reformar el Codi Penal en relació amb la tipificació dels delictes sexuals després de la iniciativa oberta fa quatre dies a Change.org en conèixer-se la sentència contra la Manada de Manresa, que condemna els cinc acusats per abús sexual i no per agressió sexual. La sentència de l'Audiència de Barcelona que condemna a penes de 10 a 12 anys de presó per abús sexual a cinc dels sis processats per violar per torns a una menor de 14 anys a Manresa (Barcelona) ha recuperat la polèmica sobre la urgència de reformar el Codi Penal per eliminar la figura de l'abús sexual i considerar violació tota penetració sense consentiment.