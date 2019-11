Torrent no fa cas de l'avís del TC i diu que no acceptarà censura al Parlament

Torrent no fa cas de l'avís del TC i diu que no acceptarà censura al Parlament

El president del Parlament, Roger Torrent, assegura que es manté la tramitació de la proposta de resolució de JxCat, ERC i CUP malgrat la suspensió del Tribunal Constitucional (TC). Es tracta del text acordat per les formacions independentistes que reitera la defensa de l'autodeterminació i la reprovació de la monarquia com a resposta a la sentència del Suprem. En roda de premsa des del Parlament, Torrent ha defensat que no permetrà que la "censura" entri a la cambra catalana i ha deixat clar que no limitarà que es debati al ple. "Ho defensarem i ho garantirem", ha afegit. També s'ha dirigit al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, per retreure-li que està superant l'expresident espanyol Mariano Rajoy.