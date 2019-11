Corbyn proposa negociar un nou acord per al Brexit i sotmetre'l a referèndum

El líder laborista, Jeremy Corbyn, va acusar Boris Johnson d'haver «segrestat el Brexit», voler «vendre» la sanitat pública (NHS) i intentar imposar després de la sortida d'Europa un «thatcherisme amb esteroides», rebaixant els drets dels treballadors. En un acte electoral a la localitat de Harlow, a Essex, Corbyn va prometre que els laboristes, si guanyen les eleccions, «solucionarem el Brexit en sis mesos». Corbyn va rebutjar de ple l'acord assolit per Johnson, encara pendent de ratificació al Parlament. En el seu lloc, va proposar negociar un pacte millor amb Brussel·les i sotmetre'l a referèndum abans de finals del proper juny. Els ciutadans podrien optar entre aquest pacte, en el qual el Regne Unit romandria a la unió duanera de la Unió Europea i mantindria una relació molt propera al mercat únic, o romandre a la UE i oblidar el Brexit.

Envoltat de simpatitzants, Corbyn es va dirigir directament als electors amb la seva oferta. «Si volen deixar la UE, sense destrossar l'economia o sense vendre la NHS, poden votar per l'acord. Si volen romandre a la UE, també podran votar. Només un govern laborista deixarà la decisió final a les seves mans».

El líder laborista considera que el futur del Brexit ara és un assumpte de tot el país. «Ha arribat l'hora que sigui la gent, no els polítics, els que decideixin». La posició de «neutralitat», que no tots en el laborisme comparteixen, intenta, com ja va passar el 2017 atreure els vots tant dels que estan a favor com dels que estan en contra de la permanència a la Unió Europea. Corbyn considera la seva estratègia «clara i simple», amb un calendari «realista i executable». Però completar un nou acord en tres mesos, ratificació inclosa i sotmetre'l a referèndum en altres tres és, per als conservadors, «pura fantasia política» que portaria a «una incertesa paralitzant».

La tercera força política a escala nacional, els liberaldemòcrates, és l'única que té el clar objectiu d'anul·lar el Brexit. Aquesta promesa és el pilar central de la campanya electoral que la líder Jo Swinson va llançar dimarts a Westminster. «Tant els laboristes com els conservadors volen negociar i imposar el Brexit, però el nostre és l'únic partit que vol aturar-lo», va afirmar.

Johnson espera aconseguir la majoria que necessita, insistint que el seu pacte és el millor possible. Conscient que el tedi dels britànics juga a favor seu, promet concloure l'acord comercial amb la UE en un any, quelcom que sembla complicat.