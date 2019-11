Un empleat públic canari cobra el sou durant 26 anys sense anar a la feina

El conservador en cap del museu de la Fundació César Manrique (FCM), Fernando Ruiz, ha cobrat el seu sou els últims 26 anys (entre 1993 i 2019) del Cabildo de Lanzarote, tot i no fer la seva feina en aquesta institució sinó en la fundació que porta el nom de l'artista de Lanzarote, amb el qual va col·laborar entre mitjans dels anys 80 i 1992, any de la mort de Manrique.

El cost que ha suposat per a les arques de la corporació insular la contractació de Ruiz des de 1993 fins fa uns mesos ha estat de 1,5 milions d'euros, quantitat en la qual s'inclouen les retribucions i les despeses de Seguretat Social, segons el document a què ha tingut accés aquest diari.

Ruiz va exercir diverses funcions com a tècnic superior en el Departament de Cultura de Cabildo, va detallar ahir elperiodicodelanzarote.com, que va avançar les irregularitats de la seva situació laboral.

El responsable de conservació de la FCM va començar a treballar en el Cabildo al juliol de 1986 amb un contracte temporal de sis mesos, que va ser prorrogat pel mateix període de temps en cinc ocasions, fins a un total de tres anys. "Entre juliol de 1989 i el 3 d'abril del 1990 no hi ha contracte", tal com es desprèn de l'informe sobre el vincle laboral de Ruiz amb la corporació insular sol·licitat al març de 2019, coincidint amb l'any del centenari del naixement de Manrique , per la Presidència de la institució, en aquest moment en mans de l'nacionalista Pere Sant Genís.

El 3 d'abril de 1990 el Cabildo va nomenar a Ruiz personal laboral fix i aquest mateix mes va sol·licitar excedència per un termini de dotze mesos a causa de que la feina a què pensava dedicar-era "incompatible" amb el seu lloc al Departament de Cultura.

El Capítol va accedir a la petició de Ruiz d'excedència per un any i també a l'ampliació de la mateixa que va demanar per dues anualitats més, fins al 1993. La llavors consellera insular de Cultura, Sebastiana Perera, de l'PIL, va considerar que "no hi ha inconvenient en que s'accedeixi a la petició de l'interessat ".

La inauguració de la Fundació no va ser fins a març de 1992, sis mesos abans de la mort de Manrique, però l'artista havia creat aquesta institució cultural uns anys abans.

Al febrer de 1993 la FCM va demanar al Cabildo que estudiés la possibilitat que un cop Ruiz s'incorporés al seu lloc en aquesta administració, pogués passar a desenvolupar les seves funcions en la FCM en comissió de serveis.

No obstant això, al març de 1993, l'assessor jurídic de Recursos Humans del Cabildo va aclarir que no és possible perquè "el Conveni Col·lectiu de l'activitat de el senyor Fernando Ruiz Gordillo, no preveu la possibilitat de la comissió de servei, per la qual cosa no és possible la fórmula que s'insinua en l'escrit perquè aquest senyor prestés els seus serveis a la Fundació sol·licitant".

És més, prossegueix l'escrit, "podria interpretar-se com una sessió il·legal de treballadors prevista i sancionada en l'Estatut dels Treballadors". Recursos Humans insisteix que "legalment entenem que no hi ha possibilitat que aquest senyor pot prestar serveis una vegada incorporat a Cabildo en aquesta Fundació ni en cap altre lloc aliè a Cabildo".

Al novembre de 1993 la Fundació li comunica a director de el Departament de Cultura de la institució que "d'acord amb el que s'ha pactat [Ruiz] ve exercint les seves funcions satisfactòriament en aquesta Fundació des del 2 d'abril de l'any en curs, la qual cosa es fa saber per als efectes que siguin procedents".

Una dècada després, al juny de 2003, el Cabildo envia un escrit a Ruiz perquè es reincorpori a Cultura, però la notificació no és possible perquè no es troba al seu domicili. Tampoc té èxit la notificació el mes següent a la Fundació atès que Ruiz estava de vacances.

Sense justificació

En el Cabildo no consten sol·licituds per part de Ruiz de vacances, assumptes propis ni altres peticions, a excepció de les excedències ja citades i dues baixes mèdiques, una entre 2006 i 2007 i una altra entre 2010 i 2011. La corporació insular tampoc té "cap acte administratiu" acrediti i accedeixia què Ruiz desenvolupés les seves funcions a la Fundació. Per aquest motiu, el Cabildo el va requerir que en un termini de cinc dies presentés document acredidatiu per tal d'aclarir "la situació administrativa per la que aquest Cabildo li va autoritzar a exercir les seves funcions en a Fundació César Manrique".

El mateix Ruiz va explicar ahir a aquest diari que "no és veritat que porti 26 anys sense passar pel Cabildo" i ha precisat que "en el seu dia hi va haver un acord" perquè pogués fer la seva tasca a la Fundació. Entre d'altres òrgans, Ruiz va ser representant de la Fundació en el Consell de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote durant més de quinze anys i és membre de la Comissió de Patrimoni Històric de Cabildo des de la seva creació i de la comissió Centres d'Art, Cultura i Turisme de la EPEL- FCM.

Va aclarir que des de "juny o juliol d'aquest any" no cobra el seu sou de Cabildo perquè està "en excedència". Va afegir que "no hi ha ningú al Cabildo que no conegui la meva situació".

La polèmica va sorgir aquest any enmig de la confrontació pels actes del centenari de Manrique. Va admetre que va saber que la seva situació laboral és "irregular". Tot i això, ha recordat que fa un any es va reunir amb el cap de Recursos Humans del Cabildo per parlar de l'assumpte, a pocs mesos de la seva jubilació. Ruiz reconeix que era treballador del Cabildo que desenvolupava l'activitat a la Fundació César Manrique, "fruit d'un acord entre la Fundació i el Cabildo després que em diguessin que anés a treballar a la Fundació per a desenvolupar la meva activitat".

Entre 1993 i 2019 la Presidència de el Cabildo l'han ostentat, en diferents moments, membres del PIL, PSOE, PP i CC sense que s'hagués regularitzat la situació de Ruiz.