La ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, va explicar que l'Exèrcit de l'Aire s'està plantejant canviar la seva denominació per la de Exèrcit de l'Aire i de l'Espai, ja que el component aeroespacial «condicionarà en un futur la seguretat i la forma de vida dels espanyols». Ho va fer en la inauguració del XXIX Seminari Internacional de la Càtedra Alfredo Kindelán, que es prolongarà fins al 8 de novembre a la Caserna General de l'Exèrcit de l'Aire.

«És quelcom que l'Exèrcit de l'Aire està debatent. No ens podem avançar, però probablement el futur passi per aquesta denominació», va opinar Robles. Per a la ministra, «el futur passa per alguna cosa més que per la cooperació» entre aquestes dues matèries: «Una unió entre l'Exèrcit de l'Aire i l'espai». «No podem contemplar el món del segle XXI i el futur oblidant-nos de l'espai», va afegir.

En aquest sentit, va explicar que en aquest assumpte «no hi pot haver un plantejament purament nacional» i que s'ha de treballar en clau internacional de cara al futur. Precisament, al seminari inaugurat van participar experts nacionals i internacionals, amb representants dels EUA, Alemanya, França, Itàlia o Canadà.