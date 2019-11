Gairebé tres quartes parts de les promeses de l'Acord de París són inadequades

Gairebé tres quartes parts de les 184 promeses climàtiques fetes en compliment de l'Acord de París destinades a frenar les emissions de gasos d'efecte hivernacle són inadequades per frenar el canvi climàtic, i alguns dels majors emissors del món continuaran augmentant les emissions, segons un panell de científics climàtics de classe mundial. «La veritat darrere de les promeses climàtiques», un nou informe publicat pel Fons Ecològic Universal, examina amb gran detall les 184 promeses voluntàries en compliment de l'Acord de París, el primer esforç global col·lectiu per afrontar el canvi climàtic. «L'examen exhaustiu demostra que, amb poques excepcions, les promeses de nacions riques, d'ingressos mitjans i pobres són insuficients per afrontar el canvi climàtic», va assegurar Sir Robert Watson, expresident de el Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic.